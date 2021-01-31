ГРАФИКИ | За сутки выявлено 468 новых инфицированных COVID-19. Умерли восемь человек

По данным регистра народонаселения, больше всего положительных результатов получено в Харьюмаа — 209, из них 154 новых случая — в Таллинне.

В Тартумаа добавилось 59 новых случаев, в Ида-Вирумаа - 77, Сааремаа - 26, Пярнумаа - 24, в Ярва-, Рапла- и Валгамаа - по 9, в Ляэневирумаа и Вырумаа - по 7, Пылвамаа - 6, Вильянди- и Ляэнемаа - по 5, Хийумаа - 1.

У пяти заболевших место жительства в регистре не отмечено.

За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 жителей - 536,8, доля тестов с положительным результатом - 10,9%.

За сутки в больницах открыто 30 новых дел, в больничном лечении нуждаются 408 пациентов.

За сутки от коронавируса скончались 8 человек, всего COVID-19 унес жизни 419 человек.

В Эстонии по состоянию на утро 31 января вакцинировано 38 055 человек, обе дозы вакцины получили 10 155 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!