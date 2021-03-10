ГРАФИКИ | За сутки выявлено 1484 новых случая заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 910 человек. 677 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 123, в Ляэне-Вирумаа — 101, в Тартумаа — 82, на Сааремаа — 59, в Рапламаа — 45, в Йыгевамаа и Вильяндимаа — по 19 новых случаев заражения коронавирусом.

В Пярнумаа добавились — 17, в Ярвамаа — 16, на Хийумаа — 15, в Пылвамаа и Вырумаа — по 14, в Валгамаа и Ляэнемаа — по 13. В случае 24 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1392,95 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 7 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 639 пациентов.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 109 865 человек, из которых 45 310 человек получили обе дозы. За сутки были введены 3694 дозы, в общей сложности было введено 150 080 доз вакцины.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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