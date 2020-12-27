ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии выявлено 420 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Эстонии сделано 2498 тестов, 370 из которых дали положительный результат (14,8%).
По данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев выявлено в Харьюмаа, где инфицированы за сутки было 226 человек (из них 183 - в Таллинне).
В Ида-Вирумаа добавились 57 больных, в Ляэне-Вирумаа - 16, в Пярнумаа - 15, в Тартумаа и Вырумаа - по 11, в Хийумаа и Рапламаа - по 5, в Ярвамаа, Вильяндимаа и Валгамаа - по 4, в Ляэнемаа - 3, в Сааремаа, Пылвамаа и Йыгевамаа - по одному.
В шести случаях данные заразившихся в регистре отсутствуют.
Заболеваемость за 14 дней на 100 000 человек составляет 552,08, доля позитивных тестов в общем количестве проведенных анализов составляет 10,7%.
По состоянию на утро воскресенья на стационарном лечении находилось 420 COVID-пациентов, из них 42 - в реанимации (25 на искусственной вентиляции легких).
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