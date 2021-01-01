ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии выявлено 417 новых случаев коронавируса, умерло пятеро(10)
За минувшие сутки в Эстонии было сделано 3508 тестов, 417 дали положительный результат (11,9%).
За минувшие сутки в Эстонии было сделано 3508 тестов, 417 дали положительный результат (11,9%).
По данным регистра народонаселения больше всего положительных результатов было в Харьюмаа - 266, из которых 211 приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 46 инфицированных, в Пярнумаа - 24, Тарту- и Ярвамаа - по 18, в Сааремаа - 13, в Ляэне-Вирумаа - 10, в Хийу- и Рапламаа - по 5, в Вырумаа - 2, в Йыгева-, Ляэне-, Пылва-, Валга- и Вильяндимаа - по 1 новому случаю инфицирования.
В отношении пятерых зараженных в регистре данные отсутствуют.
Заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 населения составила 582,78 случаев, доля положительных тестов за две недели - 11,9%.
По состоянию на 1 января на больничном лечении находится 381 COVID-пациент. За последние сутки от коронавируса умерли 5 больных.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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