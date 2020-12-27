ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии выявлено 370 случаев COVID-19. Умерли трое

По данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев выявлено в Харьюмаа, где инфицированы за сутки было 226 человек (из них 183 — в Таллинне).

В Ида-Вирумаа добавились 57 больных, в Ляэне-Вирумаа — 16, в Пярнумаа — 15, в Тартумаа и Вырумаа — по 11, в Хийумаа и Рапламаа — по 5, в Ярвамаа, Вильяндимаа и Валгамаа — по 4, в Ляэнемаа — 3, в Сааремаа, Пылвамаа и Йыгевамаа — по одному.

В шести случаях данные заразившихся в регистре отсутствуют.

За сутки из-за коронавируса скончались три человека: 68-летний мужчина, 78-летняя женщина и 84-летняя женщина. Всего в Эстонии с начала пандемии умерли 207 COVID-пациентов.

Заболеваемость за 14 дней на 100 000 человек составляет 552,08, доля позитивных тестов в общем количестве проведенных анализов составляет 10,7%.

По состоянию на утро воскресенья на стационарном лечении находилось 420 COVID-пациентов, из них 42 — в реанимации (25 на искусственной вентиляции легких).

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