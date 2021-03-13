ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии выявили у 1586 человек. Скончалось 15 пациентов

За сутки было введено 7675 доз вакцины. В общей сложности вакцинировано 127 829 человек, из которых 52 571 человек получил обе дозы вакцины.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 1042 человек. 813 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1466,17 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,5% от общего количества сделанных тестов.

За минувшие сутки умерло 15 человек с коронавирусной инфекцией: 93-летняя женщина, 89-летняя женщина, 86-летняя женщина, 86-летний мужчина, 84-летняя женщина, две 83-летних женщины, 79-летний мужчина, 74-летняя женщина, 71-летняя женщина, 65-летняя женщина, 64-летний мужчина, 63-летний мужчина и 61-летняя женщина. Всего в Эстонии скончались 710 человек с коронавирусом.

В больничном лечении на настоящий момент нуждается 669 человек.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 является крайне критической. Интенсивность заражения высока по всей Эстонии. Сейчас в нашей стране быстро распространяется более заразный штамм коронавируса. В больницу обращается всё больше людей, а в стационарах свободны лишь отдельные места. Новые койко-места удается открывать исключительно за счет койко-мест, предназначенных для планового лечения.

Для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией правительство вводит строгие ограничения, направленные на сокращение контактов между людьми. Для сокращения показателей заражения на месяц закрывается сфера торговли. Работу продолжат только магазины, предлагающие товары первой необходимости. Также будут закрыты все места общественного питания. Закрываются все развлекательные заведения, запрещены общественные мероприятия. Для уменьшения риска заражения на улице снова начинает действовать правило 2+2. Занятия спортом и досуговое образование в помещениях запрещены.