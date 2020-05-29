ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 8 человек. Скончался один пациент

По данным Регистра народонаселения, положительный результат теста на коронавирус получили 5 жителей Харьюмаа, из которых двое проживают в Таллинне. В Ида-Вирумаа и Вырумаа получено по одному пожительному тесту. По одному инфицированному данных о месте жительства в регистре нет.

По состоянию на утро 29 мая в Эстонии из-за коронавируса нуждается в стационарном лечении 31 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки прибавился один госпитализированный. На сегодняшний день из больниц выписано 329 человек и завершена 341 история болезни.

В Пярнуской больнице скончалась 80-летняя женщина. Таким образом, болезнь унесла в Эстонии жизни 67 человек.

На сегодняшний день выздоровели 1610 человек. Из них случай заболевания 1246 человек (77,4%) завершен, у 364 человек (22,6%) с положительного теста прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении.

Всего в Эстонии проведено около 82 000. первичных тестов, из них 1859, или 2,3%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!