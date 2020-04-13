ГРАФИКИ | За последние сутки в Эстонии умерли от коронавируса еще два человека, выявлено 24 новых зараженных

По состоянию на утро 13 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 157 человек, из которых 9 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 102 человека.

Тяжело больные коронавирусом в Эстонии (серый — в больнице, оранжевый — на управляемом дыхании, красный — общее количество смертей):

За последние сутки в Эстонии от COVID-19 умерли находившийся на управляемом дыхании в Ида-Вируской центральной больнице 59-летний мужчина и находившаяся на лечении в Курессаареской больнице 75-летняя женщина, всего в Эстонии от коронавируса умерло 27 человек.

Больше всего положительных тестов поступило, по данным регистра народонаселения, на Сааремаа (9), в Харьюмаа (5) и Пярнумаа (3). В Ида-Вирумаа, Тартумаа и Рапламаа прибавилось по два и в Валгамаа — один положительный тест. На сегодняшний день больше всего зараженных по-прежнему в возрастной группе 55-59 (11%), за ней следуют 45-49 и 50-54 — в обеих по 10%.

Случаи заболевания коронавирусом в Эстонии (синий — новые случаи заболевания, черный — общее количество случаев заболевания):

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!