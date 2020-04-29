ГРАФИКИ | Важная статистика по COVID-19 : кто тяжелее болеет, чаще нуждается в госпитализации и умирает? Откуда завезли вирус в Эстонию?

Падает доля положительных тестов: начиная с 5 апреля она снизилась ниже 5 процентов. Уменьшается число нуждающихся в стационарном лечении. Пунктирная линия (на графике вверху) показывает тенденцию в скорости распространения COVID-19.

На сегодняшний день на 10 000 населения в Эстонии приходится 12,4 случаев заражения. Всего протестировано почти 4% населения, положительный результат дали 3,4% анализов. Наибольшая доля положительных тестов на Сааремаа (16,4%), в Вырумаа (4,6%) и Пярнумаа (3,1%).

За последний месяц 33 пациента нуждались в аппарате ИВЛ. Из них свыше половины были в возрасте старше 60 лет. Для сравнения: в конце марта из находившихся на искусственной вентиляции легких почти 40 процентов составляли пациенты в возрасте 30-49 лет, в середине апреля доля таковых была уже ниже 10%.

Среди тех, кто дышит с помощью аппаратов, 80% составляют мужчины (средний возраст 59 лет), 20% — женщины (средний возраст 75 лет).

Госпитализация потребовалась 372 больным, из них 233 уже отправлены на лечение домой, 43 скончались, 96 продолжают лечение в больницах. Девять пациентов были госпитализированы повторно.

Процент летальных исходов среди госпитализированных 11,6%. В 88% смертельных исходов речь идет о людях старше 70 лет. Самому молодому скончавшемуся больному было 53 года, самому старшему — 99. Средний возраст умерших — 80 лет.

Случаев завоза в Эстонию вируса зафиксировано 118, зараза прибыла из 21 страны. Больше всего инфицированных приехало из Австрии — 34, далее идут Италия (23) и Франция (8).

Последний случай, связанный с поездками, обнаружен 14 апреля.

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