19.02.2021, 09:52

ГРАФИКИ | Вакцинация от коронавируса идет полным ходом. Какой уезд лидирует по числу вакцинированных жителей?


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COVID-19 vaktsineerimine Tartus
Иллюстративное фотоFoto: Argo Ingver

Вакцинация населения Эстонии от коронавируса идет полным ходом. По состоянию на утро четверга было вколото 76 075 доз вакцины, получили одну дозу 52 263 человек, а 23 812 человек уже прошли полную вакцинацию. Смотрите карту вакцинации населения по уездам.

Больше всего было использовано доз вакцин в Харьюмаа и Тартумаа.

Пярнумаа лидирует по относительному числу использованных доз вакцины — то есть, это единственный уезд, где первую дозу вакцины получили более 5% населения.

Тартумаа же лидирует по числу человек, полностью прошедших вакцинацию. Там две дозы вакцины получили почти 4% жителей уезда.

На данный момент полностью прошли вакцинацию 19 169 эстоноземельцев в возрастной группе 18-69 лет и 4629 человек старше 70 лет.

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Среди вакцинированных с отрывом лидируют женщины: минимум одну дозу вакцины получили 37 411 женщин и лишь 14 828 мужчин. Полностью прошли вакцинацию 18 498 женщин и 5304 мужчин.

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