ГРАФИКИ | Вакцинация от коронавируса идет полным ходом. Какой уезд лидирует по числу вакцинированных жителей?

Больше всего было использовано доз вакцин в Харьюмаа и Тартумаа.

Пярнумаа лидирует по относительному числу использованных доз вакцины — то есть, это единственный уезд, где первую дозу вакцины получили более 5% населения.

Тартумаа же лидирует по числу человек, полностью прошедших вакцинацию. Там две дозы вакцины получили почти 4% жителей уезда.

На данный момент полностью прошли вакцинацию 19 169 эстоноземельцев в возрастной группе 18-69 лет и 4629 человек старше 70 лет.

Среди вакцинированных с отрывом лидируют женщины: минимум одну дозу вакцины получили 37 411 женщин и лишь 14 828 мужчин. Полностью прошли вакцинацию 18 498 женщин и 5304 мужчин.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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