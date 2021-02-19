ГРАФИКИ | Вакцинация от коронавируса идет полным ходом. Какой уезд лидирует по числу вакцинированных жителей?

Вакцинация населения Эстонии от коронавируса идет полным ходом. По состоянию на утро четверга было вколото 76 075 доз вакцины, получили одну дозу 52 263 человек, а 23 812 человек уже прошли полную вакцинацию. Смотрите карту вакцинации населения по уездам.
Среди вакцинированных с отрывом лидируют женщины: минимум одну дозу вакцины получили 37 411 женщин и лишь 14 828 мужчин. Полностью прошли вакцинацию 18 498 женщин и 5304 мужчин.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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