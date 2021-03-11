ГРАФИКИ | В тени страшных цифр заболеваемости COVID-19 осталась одна положительная тенденция

По словам руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, в подведомственном ему учреждении прививку от COVID-19 сделали 63% персонала.
По его мнению, могло быть и больше. Причем если среди врачей вакцинированных 80%, то среди низшего звена (санитаров) - примерно 40%. Медсестры находятся посередине. Поэтому чаще всего среди заболевших - именно санитары, среди которых наиболее распространены предрассудки и страхи в отношении вакцинации.
"Санитарки - это люди старшего возраста, которые считают, что вакцина для них опасна, но в действительности люди 65+ очень хорошо переносят прививку", - сказал Попов.
Заболеваемость медработников по неделям (в столбиках). Зеленым цветом в столбике - врачи, красным - сестры, желтым - санитарки.
Медицинский руководитель по чрезвычайной ситуации Департамента здравоохранения Урмас Суле отметил, что из-за того, что многие медработники не хотели вакцинироваться, они заражались COVID-19. В основном эта проблема стояла с персоналом медицинских учреждений Вирумаа. Однако, по словам Суле, после всплеска заболеваемости интерес к вакцинации у "отказников" стал расти.
Вакцинация в различных профессиональных группах (по неделям). Зеленым цветом - медработники.
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