ГРАФИКИ | В прошлом году в Эстонии была прервана каждая пятая беременность

Если еще десять лет назад было зарегистрировано 10 699 абортов (в том числе 2290 искусственных прерываний беременности), то в прошлом году эти цифры сократились почти наполовину — 5590 (1790).

Чаще всего прерывание беременности бывает у 30-34-летних женщин, число абортов выше также среди женщин, у которых уже есть по меньшей мере один ребенок.

Среди девушек в возрасте до 14 лет в 2018 году беременность была прервана в 13 случаях.

Больше всего абортов произошло в Харьюмаа (1894), где и численность населения самая высокая.