ГРАФИКИ | В прошлом году в Эстонии была прервана каждая пятая беременность
Из опубликованных на прошлой неделе данных Департамента статистики выяснилось, что число абортов в Эстонии сокращается год от года.
Из опубликованных на прошлой неделе данных Департамента статистики выяснилось, что число абортов в Эстонии сокращается год от года.
Если еще десять лет назад было зарегистрировано 10 699 абортов (в том числе 2290 искусственных прерываний беременности), то в прошлом году эти цифры сократились почти наполовину — 5590 (1790).
Чаще всего прерывание беременности бывает у 30-34-летних женщин, число абортов выше также среди женщин, у которых уже есть по меньшей мере один ребенок.
Среди девушек в возрасте до 14 лет в 2018 году беременность была прервана в 13 случаях.
Больше всего абортов произошло в Харьюмаа (1894), где и численность населения самая высокая.
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