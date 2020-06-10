Согласно последним данным, от коронавируса нового типа в мире умерло почти 414 000 человек, количество зараженных превысило 7,3 млн.
10.06.2020, 11:20
ГРАФИКИ: В мире коронавирусом заразилась более 7,3 млн человек
Представленные вашему вниманию графики отражают текущее положение дел и основываются на данных ВОЗ по состоянию на 09:00 среды, 10 июня.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
Коронавирус в Самаре: заболевших меньше, смертей больше
Полиция не пускает посторонних к дому Михаила Ефремова в Москве
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа