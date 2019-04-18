ГРАФИКИ: В апреле больше всего упал рейтинг EKRE. Рейтинг реформистов вырос

Второе место удерживает Центристская партия, которую, как и в марте, поддерживают 24% респондентов, пишет rus.err.ee.

На третьей позиции по-прежнему остается EKRE, однако ее рейтинг снизился с марта с 21 до 16% (результат консерваторов на выборах — 17,8%).



Isamaa ("Отечество") поддерживают 9%, а социал-демократов и не прошедшую в парламент партию "Эстонию 200" — по 8% избирателей.