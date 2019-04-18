ГРАФИКИ: В апреле больше всего упал рейтинг EKRE. Рейтинг реформистов вырос

18.04.2019, 10:48ГРАФИКИ: В апреле больше всего упал рейтинг EKRE. Рейтинг реформистов вырос (14) rus.delfi.ee EST 2 KoalitsiooniläbirääkimisedFoto: Priit Simson Из проведенного социологической фирмой Turu-Uuringute AS по заказу ERR исследования следует, что если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за реформистов на них проголосовали бы 30% избирателей (+3% по сравнению с мартом). Второе место удерживает Центристская партия, которую, как и в марте, поддерживают 24% респондентов, пишет rus.err.ee.На третьей позиции по-прежнему остается EKRE, однако ее рейтинг снизился с марта с 21 до 16% (результат консерваторов на выборах — 17,8%).Isamaa ("Отечество") поддерживают 9%, а социал-демократов и не прошедшую в парламент партию "Эстонию 200" — по 8% избирателей. На выборах отечественники получили 11,4%, соцдемы — 9,8%, а "Эстония 200" — 4,4% голосов. Share Tweet Читайте также: