ГРАФИКИ: Уровень знания государственного языка влияет как на место работы, должность и зарплату, так и на частную жизнь

”Эстония сразу стала бы более богатой, если бы зарплаты и участие в рынке труда у русских были бы на том же уровне, что и у эстонцев. У нас не было бы необходимости в таком количестве иностранной рабочей силы, если бы мы смогли вывести русскоязычных людей на рынок труда и предоставить им ту же зарплату, что и у эстонцев”, — говорит профессор географии городов и народонаселения Тартуского университета Тийт Таммару.