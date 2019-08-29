ГРАФИКИ | Учительский корпус Эстонии стремительно стареет, а число педагогов растет

В учебном году 2008/09 в эстонских общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях и профессиональных учебных заведениях преподавали 24 264 педагога, пять лет назад (2013/14) учителями работали 24 225, а в прошлом году — 25 400 человек.

Пресс-секретарь министерства Лийза Тагел сообщила Delfi, что число учащихся тоже заметно возросло, поэтому и учителей стало больше.

Как и следовало ожидать, больше всего учителей работает в общеобразовательных школах, затем следуют дошкольные детские учреждения. Менее всего преподавателей в профессиональных училищах.

Возрастная структура учителей за десять лет заметно изменилась: учительский корпус заметно постарел. Если в 2008/09 учебном году больше всего учителей было в возрастной категории 40-49 лет, то в прошлом — в категории 50-59 лет. Выросло учителей, которым 60 и больше.

В 2008/09 году в Эстонии был только один уезд (Рапламаа), где учителей в возрасте 40-49 лет и 50-59 лет было поровну, во всех других регионах в общеобразовательных школах преобладали педагоги в возрасте 40-49 лет.

В минувшем учебном году во всех уездах страны самая многочисленная категория учителей находится в возрасте 50-59 лет.

И десять, и пять лет назад, а также в прошлом учебном году число педагогов превышало число учительских рабочих мест — это означает, что некоторые преподаватели работают с частичной нагрузкой.