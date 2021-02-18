ГРАФИКИ | Ученый: если показатели COVID-19 будут двигаться в том же духе, к середине марта ежедневно будет умирать до 20 человек

"А если эти цифры сохранятся, то ничего хорошего ждать не приходится", — сказал Кадастик Delfi.

Сейчас коэффициент заражаемости (индекс репродукции R) равняется 1,1. Согласно прогнозу Кадастика это означает, что в середине марта число летальных исходов от COVID-19 будет ежедневно составлять от 5 до 20. Разброс, конечно, велик, но Кадастик поясняет: и в прежние периоды число умерших от коронавируса было подвержено колебаниям.

Прогноз по смертности в зависимости от того, в какую сторону будет изменяться индекс репродукции (снижаться или возрастать)

Прогноз





Черными значками обозначено число реально скончавшихся

Кадастик отмечает, что коэффициент заражаемости, конечно, должен пойти вниз, но на численности госпитализированных и умерших это отразится намного позже — в середине или даже в конце марта.

По его словам, как ужесточение, так и смягчение ограничений оказывает влияние на статистику с двух- или трехнедельным запаздыванием.

Прогноз по числу госпитализированных в зависимости от того, в какую сторону будет изменяться индекс репродукции (снижаться или возрастать)





Прогноз





Синими значками обозначено число реально нуждавшихся в стационарном лечении пациентов

Учитывая упомянутое запаздывание, Кадастик предполагает, что через две недели вводимые ограничения будут продлены.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!