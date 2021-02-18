18.02.2021, 21:43

ГРАФИКИ | Ученый: если показатели COVID-19 будут двигаться в том же духе, к середине марта ежедневно будет умирать до 20 человек

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Мари Ээсмаа
EST 5
ГРАФИКИ | Ученый: если показатели COVID-19 будут двигаться в том же духе, к середине марта ежедневно будет умирать до 20 человек
Priit Simson

По словам составляющего прогнозы распространения коронавируса ученого Марио Кадастика, маловероятно, что введенные сегодня правительством меры дадут через две недели настолько хорошие результаты, что мы сможем в первых неделях марта приступить к смягчению ограничений.

"А если эти цифры сохранятся, то ничего хорошего ждать не приходится", — сказал Кадастик Delfi.

Сейчас коэффициент заражаемости (индекс репродукции R) равняется 1,1. Согласно прогнозу Кадастика это означает, что в середине марта число летальных исходов от COVID-19 будет ежедневно составлять от 5 до 20. Разброс, конечно, велик, но Кадастик поясняет: и в прежние периоды число умерших от коронавируса было подвержено колебаниям.

Прогноз по смертности в зависимости от того, в какую сторону будет изменяться индекс репродукции (снижаться или возрастать)

Прогноз
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Черными значками обозначено число реально скончавшихся

Кадастик отмечает, что коэффициент заражаемости, конечно, должен пойти вниз, но на численности госпитализированных и умерших это отразится намного позже — в середине или даже в конце марта.

По его словам, как ужесточение, так и смягчение ограничений оказывает влияние на статистику с двух- или трехнедельным запаздыванием.

Прогноз по числу госпитализированных в зависимости от того, в какую сторону будет изменяться индекс репродукции (снижаться или возрастать)


Прогноз


Синими значками обозначено число реально нуждавшихся в стационарном лечении пациентов

Учитывая упомянутое запаздывание, Кадастик предполагает, что через две недели вводимые ограничения будут продлены.

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