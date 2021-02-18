ГРАФИКИ | Ученый: если показатели COVID-19 будут двигаться в том же духе, к середине марта ежедневно будет умирать до 20 человек

По словам составляющего прогнозы распространения коронавируса ученого Марио Кадастика, маловероятно, что введенные сегодня правительством меры дадут через две недели настолько хорошие результаты, что мы сможем в первых неделях марта приступить к смягчению ограничений.
"А если эти цифры сохранятся, то ничего хорошего ждать не приходится", — сказал Кадастик Delfi.
Сейчас коэффициент заражаемости (индекс репродукции R) равняется 1,1. Согласно прогнозу Кадастика это означает, что в середине марта число летальных исходов от COVID-19 будет ежедневно составлять от 5 до 20. Разброс, конечно, велик, но Кадастик поясняет: и в прежние периоды число умерших от коронавируса было подвержено колебаниям.
Прогноз по смертности в зависимости от того, в какую сторону будет изменяться индекс репродукции (снижаться или возрастать)
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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