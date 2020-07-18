ГРАФИКИ | У Эстонии проблемы: количество вызванных алкоголем смертей бьет рекорды

Однако ни Министерство социальных дел, ни Институт развития здоровья, ни Институт конъюнктуры не считает это существенными изменением. При этом по статистике в прошлом году от вызванных алкоголем болезней умерло 509 человек, что стало рекордом последних десяти лет. Большая часть умерших — люди работоспособного возраста от 45 до 64 лет.

Также в прошлом году увеличилось количество людей, доставленных полицией в вытрезвитель. Их число выроло по сравнению с прошлым годом на 500 человек, составив 15 318. Кроме того, за текущие полгода в Эстонии утонуло больше людей, чем за весь прошлый год. По состоянию на 7 июля в стране утонули 36 человек, из которых по предварительным данным, 22 человека находились в состоянии опьянения. Кроме того, по данным Министерств юстиции, за последние два года увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

”Безусловно, количество утонувших зависит и от погоды, но если половина случаев связана со злоупотреблением алкоголем, то есть повод задуматься, можно ли было это предотвратить”, — отметила руководитель центра предупреждения рисков для здоровья Института развития здоровья Аннели Саммель. Она сказала, что институт уже в прошлом году предупреждал о негативных последствиях снижения акцизов.

При этом, по ее словам, факт увеличения потребления на 3% печален, но все же рост резким назвать нельзя и долгосрочная тенденция положительна: если в 2007 году жители Эстонии выпивали по 14,8 литров абсолютного алкоголя на каждого взрослого жителя, то сейчас по 10,4. Что касается статистики за этот год, то из-за коноракризиса она может не отражать реальное положение дел.

Примечательно, что дискуссия в обществе на тему алкоголя к настоящему моменту практически сошла на нет. Создается впечатление, будто люди, которые ранее активно высказывались по этому вопросу, перекинулись на что-то другое. Ни политики, ни эксперты не хотят наводить на себя гнев общественности (как это было с Евгением Осиновским) и затрагивать столь щепетильную и неоднозначную тему.