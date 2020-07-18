ГРАФИКИ | У Эстонии проблемы: количество вызванных алкоголем смертей бьет рекорды

C 1 июля 2019 года решением правительства в стране был снижен алкогольный акциз. Благодаря этому и с учетом роста оплаты труда теперь на среднюю нетто-зарплату можно было купить на 54 литров пива или 11 литров водки больше, чем годом ранее. Так, за прошлый год жители Эстонии выпили на 3,2% больше алкоголя, чем за предыдущий период, пишет Eesti Päevaleht.
Также в прошлом году увеличилось количество людей, доставленных полицией в вытрезвитель. Их число выроло по сравнению с прошлым годом на 500 человек, составив 15 318. Кроме того, за текущие полгода в Эстонии утонуло больше людей, чем за весь прошлый год. По состоянию на 7 июля в стране утонули 36 человек, из которых по предварительным данным, 22 человека находились в состоянии опьянения. Кроме того, по данным Министерств юстиции, за последние два года увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения.
”Безусловно, количество утонувших зависит и от погоды, но если половина случаев связана со злоупотреблением алкоголем, то есть повод задуматься, можно ли было это предотвратить”, — отметила руководитель центра предупреждения рисков для здоровья Института развития здоровья Аннели Саммель. Она сказала, что институт уже в прошлом году предупреждал о негативных последствиях снижения акцизов.
При этом, по ее словам, факт увеличения потребления на 3% печален, но все же рост резким назвать нельзя и долгосрочная тенденция положительна: если в 2007 году жители Эстонии выпивали по 14,8 литров абсолютного алкоголя на каждого взрослого жителя, то сейчас по 10,4. Что касается статистики за этот год, то из-за коноракризиса она может не отражать реальное положение дел.
Примечательно, что дискуссия в обществе на тему алкоголя к настоящему моменту практически сошла на нет. Создается впечатление, будто люди, которые ранее активно высказывались по этому вопросу, перекинулись на что-то другое. Ни политики, ни эксперты не хотят наводить на себя гнев общественности (как это было с Евгением Осиновским) и затрагивать столь щепетильную и неоднозначную тему.
Директор Института конъюнктуры Марье Йозинг рада тому, что потребление выросло всего на 3%. По ее словам, все могло бы быть намного хуже. Саммель называет решение о снижении акциза неразумным и непродуманным. ”Уже тогда все указывало на снижение приграничной торговли, и было известно, что Латвия намерена поднять алкогольный акциз. Может, нам следовало стиснув зубы потерпеть эту приграничную торговлю еще несколько лет, или хорошо все проанализировать и снизить акциз не так сильно”, — сказала она. ”Конечно же, за этим стояло предвыборное обещание. Жаль, что разговоры об алкогольной политике у нас ведутся вкупе с обычной политикой. Долгосрочные цели и целостность алкогольной политики уходят на второй план”.
По ее мнению, принятая в 2014 году зеленая книга алкогольной политики, на которую опиралась и алкогольная политика Осиновского, могла бы стать проводником для всех заботящихся о здоровье людей членов правительства, вне зависимости от партийной принадлежности. Саммель отмечает, что в последние годы в целом в алкогольной политике было много побед: ограничение на рекламу и позиционирование алкоголя, внедрение образовательных мер, увеличение возможностей для получения помощи и лечения.
По ее словам, в качестве следующего шага можно было бы рассмотреть возможность запрета на продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях. ”Сейчас для внедрения алкогольной политики не хватает ораторов, стоящих за сферу здравоохранения, и четкого определения больших целей, что позволило бы нам как обществу постоянно держать эти цели перед собой”, — резюмировала специалист.
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