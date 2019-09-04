04.09.2019, 21:50

ГРАФИКИ | Таллиннский Линнамяэский русский лицей является самой большой школой Эстонии


rus.delfi.ee
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Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi uue hoone avamine
Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi uue hoone avamineFOTO: Raepress

По данным прошлого учебного года (2018/2019) число школьников в таллиннском Линнамяэском русском лицее было самым высоким в Эстонии. До тех пор, пока нет данных 2019/2020 года, звание самой большой школы Эстонии за лицеем сохраняется.

Расположенное в Ласнамяэ учебное заведение посещали 1486 человек. На втором месте — Кейлаская школа (1474).

Нужно отметить, что по числу первоклассников Линнамяэский русский лицей в минувшем году занял в Эстонии четвертое место (см. график).

Поскольку учебный год только начался, данные по числу учащихся в школах еще уточняются.

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