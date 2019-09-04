ГРАФИКИ | Таллиннский Линнамяэский русский лицей является самой большой школой Эстонии

Расположенное в Ласнамяэ учебное заведение посещали 1486 человек. На втором месте — Кейлаская школа (1474).

Нужно отметить, что по числу первоклассников Линнамяэский русский лицей в минувшем году занял в Эстонии четвертое место (см. график).

Поскольку учебный год только начался, данные по числу учащихся в школах еще уточняются.