ГРАФИКИ | Таллиннский Линнамяэский русский лицей является самой большой школой Эстонии

По данным прошлого учебного года (2018/2019) число школьников в таллиннском Линнамяэском русском лицее было самым высоким в Эстонии. До тех пор, пока нет данных 2019/2020 года, звание самой большой школы Эстонии за лицеем сохраняется.
Расположенное в Ласнамяэ учебное заведение посещали 1486 человек. На втором месте — Кейлаская школа (1474).
Нужно отметить, что по числу первоклассников Линнамяэский русский лицей в минувшем году занял в Эстонии четвертое место (см. график).
Поскольку учебный год только начался, данные по числу учащихся в школах еще уточняются.
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