ГРАФИКИ | Страшнее коронавируса: украинцы привезли в Эстонию корь

На Украине пару лет продолжается вспышка кори. Десятки тысяч заболевших распространяют вирус по всей Европе. Эстония не остается незатронутой, пишет Eesti Ekspress.
В прошлом году в Эстонии зарегистрировали 27 случаев кори. Не кажется, что это много. Но учитывая, что пару лет назад Эстония была полностью свободна от кори, это значительное число. По большей части корь завезена с Украины.
"Что мы обошлись только 27 случаями (из них 24 в Северной Эстонии), очень большая трудовая победа", — отмечает заведующая Пыхьяским региональным отделением Департамента здоровья Эстер Эпик.
Бизнесмен, который приехал с Украины в Эстонию на конференцию. Работающие в Эстонии украинские строители; люди, которые приезжают к местным родственникам в гости; мужчина, который приехал искать работу… Это прошлогодние случаи. От одного украинского строителя в свою очередь заразились двое жителей Эстонии. Это зарегистрированные у врача — и вылеченные — случаи. Но известна и исключительная история, когда заразившийся отказался от врачебной помощи в Эстонии, взял с собой своих знакомых и поехал обратно на Украину.
В последние годы на Украине заразились корью десятки тысяч человек. Вирусу легко распространяться в стране, потому что уже пара поколений как следует не вакцинированы. Даже если вакцинированы, выяснилось, что вакцину неправильно хранили и она не действует. Вдобавок не придерживаются государственной программы вакцинации, и информационная работа хромает.
Молодые строители, которые приезжают с Украины в Эстонию, именно из этой группы риска — по большей части они не вакцинированы. Туристы тоже могут распространять заболевание. В прошлом году от одного больного корью также заразились два работника больницы.
Если в Эстонии зарегистрировали только пару десяткой больных корью, то Литва боролась с более крупной вспышкой: в 2019 году там зарегистрировали более 600 заражений. Эстонию среди прочего также защищала детективная работа чиновников.
Каждый случай заражения врач должен вносить в систему мониторинга Департамента здоровья. Сразу, как работники Департамента здоровья замечают запись о кори, они связываются с больным и расспрашивают, откуда он мог получить вирус и кого еще мог заразить. Так называемых контактных может быть полный автобус! Тогда нужно у всех спросить, вакцинированы ли они, и при необходимости предложить им возможность вакцинироваться.
"Это деятельность, которая не видна, но она очень важна", — отмечает руководитель группы делопроизводства Департамента здоровья Юта Варьяс.
С корью борются по всему миру. Эстония отправляет информацию коллегам, если знает, что из Эстонии выехал больной корью. Точно так же Эстония получает информацию от других стран. Осложнения кори очень серьезные — органы могу отказать, может возникнуть менингит, можно ослепнуть. Заразившийся вирусом может в свою очередь передать заболевание примерно 14 людям. Представьте, что носителем вируса является какой-нибудь таксист…
Для защиты общества должны быть вакцинированы как минимум 90 процентов людей.
От более крупной вспышки нас оберегает стадный иммунитет, но он не защищает тех, кого нельзя вакцинировать по состоянию здоровья, а также младенцев, которые еще слишком малы для вакцинации.
Вакцинированные в советское время люди могли бы на всякий случай протестировать, достаточно ли у них в организме антител, чтобы бороться с инфекцией кори. Также могли бы сделать тест те, кто не уверен, получили ли две инъекции. Только двумя дозами вакцины достигается иммунитет, одной — нет.
Хотя новый коронавирус является причиной смертей, процент смертности от него низкий — 2%. В развивающихся странах и сейчас умирают около 30% заразившихся корью. Случаи смерти от коронавируса связаны с тем, что заразившиеся уже раньше были хроническими больными или имели плохое здоровье. От кори умирают и здоровые люди. Угроза распространения заболевания в случае кори тоже в разы больше: один человек может заразить в среднем 14-15 человек. В случае коронавируса это пара человек.
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