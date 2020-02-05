ГРАФИКИ | Страшнее коронавируса: украинцы привезли в Эстонию корь

В прошлом году в Эстонии зарегистрировали 27 случаев кори. Кажется, что это не так уж и много. Но учитывая, что пару лет назад Эстония была полностью свободна от этой болезни, число становится значительным. По большей части случаи болезни связаны с Украиной.

"То, что мы обошлись только 27 случаями (из них 24 в Северной Эстонии) - это большая победа, ради которой проведено много работы", — отмечает заведующая Пыхьяским региональным отделением Департамента здоровья Эстер Эпик.

Бизнесмен, который приехал с Украины в Эстонию на конференцию, работающие в Эстонии украинские строители; люди, которые приезжают к местным родственникам в гости; мужчина, который приехал искать работу… Это прошлогодние случаи. От одного украинского строителя в свою очередь заразились двое жителей Эстонии. Это зарегистрированные у врача — и вылеченные — случаи. Но известна и исключительная история, когда заразившийся отказался от врачебной помощи в Эстонии, взял с собой своих знакомых и поехал обратно на Украину.

В последние годы на Украине заразились корью десятки тысяч человек. Вирусу легко распространяться в стране, потому что уже пара поколений как следует не вакцинированы. Даже если вакцинированы, выяснилось, что вакцину неправильно хранили и она не действует. Вдобавок многие не придерживаются государственной программы вакцинации, и информационная работа тоже не поставлена на должный уровень.

Молодые строители, которые приезжают с Украины в Эстонию, именно из этой группы риска — по большей части они не вакцинированы. Туристы тоже могут распространять заболевание. В прошлом году от одного больного корью также заразились два работника больницы.