08.03.2021, 22:20

ГРАФИКИ | Смотрите, в каких уездах самая высокая и самая низкая заболеваемость COVID-19

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ГРАФИКИ | Смотрите, в каких уездах самая высокая и самая низкая заболеваемость COVID-19
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В Эстонии показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 населения наиболее высокий в Сааремаа (1977), далее идут Харьюмаа(1805) и Ляэне-Вирума (1677).

Самый низкий уровень заболеваемости в Пылвамаа, Валгамаа и Йыгевамаа — соответственно 410, 443 и 447.

Мартовские показатели заболеваемости по сравнению с февралем

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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