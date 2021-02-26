ГРАФИКИ | Смотрите, в каких районах Таллинна самый высокий уровень заболеваемости COVID-19

Данные Департамента здоровья показывают, что наиболее высокий уровень заболевания COVID-19 среди жителей столицы — в районе Ласнамяэ, где на 100 000 населения зарегистрировано 1309 заболевших. Среднее значение по Таллинну — 992.

На втором месте идет Хааберсти — 1041,21. В других частях города показатель держится ниже среднего по столице (на третьем месте находится Нымме — 953,1), и особо не отличается от среднего по Эстонии (887,75).

Лучше других положение в Мустамяэ, там показатель почти в два раза ниже, чем в Ласнамяэ — 778.

В Ида-Вирумаа показатель равняется 1048. Среди уездов наиболее высокий уровень заболеваемости COVID-19 (1496) — на Сааремаа.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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