ГРАФИКИ | Смотрите, откуда больше всего приезжает в Эстонию инфицированных коронавирусом

С начала сентября по сегодняшний день в аэропорту обнаружили 39 инфицированных человек, в порту — всего семь.

Правда, в порту тестируют довольно мало пересекающих границу. Так, в аэропорту тест за полтора месяца сделали свыше 11 000 человек, а в порту — около 1000.

В других пунктах на тест были направлены свыше 3000 человек (выявлено 36 больных), а повторный тест произвели 6600 человек (выявлено 30).

Больше всего прибывает инфицированных из России

Больше всего зараженных коронавирусом (25 человек) прибыло из России.

Тесты проводят две фирмы

Департамент здоровья поручил тестирование компаниям Synlab ja Medicum. По всей Эстонии ежедневно тестированием занимаются примерно 350 человек.

На анализ одной пробы в лаборатории уходит минимум четыре, а в среднем — семь часов.

На графике можно увидеть: сколько человек берет пробы (140), сколько работают в колл-центре (50), сколько работают водителями (25) и сколько человек трудятся в центральной таллиннской лаборатории в три смены (70-80).

Открыто 18 пунктов тестирования

По всей Эстонии работает 18 стационарных пунктов тестирования, сегодня утром был открыт пункт в Силламяэ.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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