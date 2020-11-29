ГРАФИКИ | Смотрите, насколько много в вашем городе зеленых зон, где нельзя производить порубку без разрешения властей

Требование о получении предварительного разрешения действует как в отношении частного, так и государственного леса.

Всего в городских зеленых зонах по всей Эстонии расположены 9821 гектар лесных угодий.

На втором графике для получения данных наведите курсор на ту часть пирамиды, которая соответствует вашему городу.