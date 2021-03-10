ГРАФИКИ | Смотрите, как за минувшую неделю продвигалась вакцинация

По состоянию на 8 марта в Эстонии было привито по меньшей мере одной дозой вакцины 102 417 человек. Из них 37089 входят в группу риска. Таким образом, ко вчерашнему дню прививку получили 14,7% входящих к группу риска людей. По сравнению в данными недельной давности, это на 10 585 человек больше (или на 3,4%).

График вакцинации в группах риска

По столбикам - возрастная категория, число представителей группы риска, число вакцинированных

Среди жильцов попечительских домов и их работников по состоянию на понедельник как минимум одну дозу получили 14 018 человек, что на 1477 человек больше, чем неделю назад. Двумя компонентами привиты 8749 работников, жильцов и пациентов, находящихся под сестринской опекой.

По данным на 8 марта, одной дозой были вакцинированы 9925 работников сферы образования и 3001 работников дошкольных учреждений. Обе дозу получили 7 работников просвещения.

За неделю прививки были сделаны 2108 полицейским и спасателя, теперь по меньшей мере одним компонентом привиты 5206 человек. Вторую дозу прививки спасатели и полицейские еще не получали.

Вакцинация представителей различных профессий и категорий жителей Эстонии

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