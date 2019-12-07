ГРАФИКИ | Синдром дефицита внимания и гиперактивности диагностируется чаще. Но реже, чем он проявляется на самом деле

Гиперкинетическое расстройство поведения (ГРП) представляет собой группу сложных поведенческих нарушений, характеризующихся наличием определенного числа признаков по трем категориям: невнимание, импульсивность и гиперактивность с наличием критериев расстройства социального поведения. Чаще всего диагностируют именно синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

Врач Тартуской университетской психиатрической клиники Рейго Реппо говорит, что тяжелых случаев ГРП по сравнению с прежними временами стало несколько больше, но о причинах этой тенденции информации недостаточно. Он также добавил, что частота случаев этого психического нарушения у детей оценивается до 5%, но расстройство не всегда официально диагностируется.

На графике: число детей (до 14 лет) обратившихся к психиатру по поводу гиперкинетического расстройства поведения.

По словам отдела экспертиз и социальной поддержки Департамента социального страхования Лейлы Лахтвеэ, то, что с годами синдром дефицита внимания и гиперактивности получает в Эстонии всё большее распространение, не удивляет. "Это глобальный тренд", — говорит она.

При этом ребенок не всегда нуждается в назначении ему степени недостатка здоровья. Требуется консультировать родителей и работающих с ребенком учителей и адаптировать школьную систему.