ГРАФИКИ | Рийгикогу завершил весеннюю сессию: кто из депутатов чаще всего отсутствовал на заседаниях, а кто постоянно молчал

Всего за весеннюю сессию прошло 64 заседания. На всех присутствовали члены EKRE Урмас Эспенберг и Лео Куннас и реформист Айвар Сыэрд. Только на одном заседании отсутствовали Урмас Круузе (Партия реформ), Хенн Пыллуаас (EKRE), Урве Тийдус (Партия реформ) и Кая Каллас (Партия реформ).

Если же посмотреть, сколько "прогулов", то явно бросается в глаза Мария-Юферева Скуратовски (Центристская партия), которая участвовала всего в 23 заседаниях. Рийна Сиккут (СДП) участвовала в 28 заседаниях, Вилья Тоомаст (Партия реформ) в 30 заседаниях и Хельё Пихкоф (СДП) — в 44 заседаниях.

Больше всего и меньше всего участвовали заседаниях:

Как у Юферевой-Скуратовски, так и у Сиккут недавно родился ребенок. На тех заседаниях, куда Сиккут ходила, она была активной. Всего она высказывалась 52 раза. Соответствующий показатель Юферевой-Скуратовски — всего два. В Рийгикогу также есть один депутат, который ни разу не высказывался — Уно Каскпейт (EKRE).

Если посмотреть на другой конец таблицы, то есть на самых разговорчивых депутатов, то там явно лидирует Урмас Круузе (Партия реформ). Он высказывался целых 177 раз. На втором месте Евгений Осиновский (СДП), который высказывался 147 раз. За ними следуют реформисты Юрген Лиги (146 раз) и Кая Каллас (142 раза).

Больше всего и меньше всего выступлений: