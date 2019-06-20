ГРАФИКИ | Результаты госэкзамена по эстонскому языку как второму постоянно идут вверх

В этом году государственные экзамены прошли уже в 23-й раз, за парты сели 9656 выпускников. Большой интерес у школьников вызвал экзамен по иностранному языку. Неплохие результаты были у сдававших эстонский язык как второй.
Эстонский язык сдавали в этом году 6679 выпускников, средний балл, как и в прошлом году — 62. Эстонский как второй сдавали 2328 человек, средний результат — 63,6. Эта цифра год от года растет: в 2018 году она была 63,4, а в позапрошлом — 60,1.
Статистика госэкзаменов в 2017 — 2019. На верхнем графике показаны средние результаты экзаменов. На нижнем — как много выпускников сдавали экзамен по иностранному языку.
Более подробная итоговая статистика госэкзаменов 2019 года и ее анализ будут обнародованы осенью.
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