ГРАФИКИ | Результаты госэкзамена по эстонскому языку как второму постоянно идут вверх

Эстонский язык сдавали в этом году 6679 выпускников, средний балл, как и в прошлом году — 62. Эстонский как второй сдавали 2328 человек, средний результат — 63,6. Эта цифра год от года растет: в 2018 году она была 63,4, а в позапрошлом — 60,1.

Статистика госэкзаменов в 2017 — 2019. На верхнем графике показаны средние результаты экзаменов. На нижнем — как много выпускников сдавали экзамен по иностранному языку.

Более подробная итоговая статистика госэкзаменов 2019 года и ее анализ будут обнародованы осенью.