ГРАФИКИ | Результаты госэкзамена по эстонскому языку как второму постоянно идут вверх(7)
В этом году государственные экзамены прошли уже в 23-й раз, за парты сели 9656 выпускников. Большой интерес у школьников вызвал экзамен по иностранному языку. Неплохие результаты были у сдававших эстонский язык как второй.
Лечащий врач Алибасова рассказал о реакции родственников
«Воскресший» Цапок оказался не простым человеком
Вице-министр образования и науки РК арестована
Видео инцидента с Симоньян и Соболь появилось в Сети