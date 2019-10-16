ГРАФИКИ: Поток мигрантов не прекращается. Проживающие в Эстонии иностранцы — кто они?

Эстония на протяжении долгого времени являлась страной, из которой уезжали люди, но в 2015 году все поменялось, пишет Eesti Päevaleht. При этом, отмечает издание, точные данные о том, сколько людей сюда приехало (с 1992 по 2019 год) и осталось навсегда, получить очень трудно.
Во время советской оккупации в Эстонию приехало множество преимущественно русскоязычных людей. Часть из них осталась здесь жить. Несмотря на то, что после восстановления независимости многие уехали на восток или запад, более 300 000 человек осталось в Эстонии.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) располагает точными данным относительно видов на жительство и виз. Но данных о том, когда именно эти люди приехали в Эстонию, нет. Большая часть новых иммигрантов по-прежнему, как и в советское время, родом из России и Украины. Все они имеют временный или постоянный вид на жительство. Простой поиск в базе данных PPA не позволяет узнать, сколько приехало до 20 августа 1991 года, сколько — после.
По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживало чуть менее 40 00 человек, которые приехали в страну с 1992 по 2018 год и не являлись гражданами ЭР и не родились здесь. Из них 14 000 человек прожили в Эстонии как минимум пять лет. Две трети оставшихся на ПМЖ — люди в возрасте от 30 до 60 лет. Треть из них являются гражданами РФ. Далее по численности идут граждане Финляндии, Украины и Латвии.
Департамент отмечает, что эти цифры могут быть неточными. Более точное количество станет известно после следующей переписи населения.
В последние годы иммиграция усилилась, что было вызвано нехваткой рабочей силы и соответствующими поправками к законам. Пока остается неясным, сколько людей, приехавших в Эстонию в последнее время, останется здесь навсегда. В департаменте отмечают, что те, кто приезжает на работу, остается далеко не всегда.
Люди с экзотической внешностью, которых можно встретить на улицах Таллинна, как правило, находятся здесь на основании срочного вида на жительство. Среди них граждане Индии, Нигерии, Турции, Китая, Бразилии, Пакистана, Ирана, Бангладеша. Обладателей постоянного вида на жительства или гражданства ЭР среди граждан этих стран очень мало. Массовая иммиграция началась лишь несколько лет назад и многие приезжие еще не прожили здесь столько времени, чтобы можно было ходатайствовать о постоянном виде на жительство или гражданстве. Таким образом остается неясным, ждать нам формирования, например, индийских или нигерийских общин или нет.
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