ГРАФИКИ: Поток мигрантов не прекращается. Проживающие в Эстонии иностранцы — кто они?

По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживало чуть менее 40 00 человек, которые приехали в страну с 1992 по 2018 год и не являлись гражданами ЭР и не родились здесь. Из них 14 000 человек прожили в Эстонии как минимум пять лет. Две трети оставшихся на ПМЖ — люди в возрасте от 30 до 60 лет. Треть из них являются гражданами РФ. Далее по численности идут граждане Финляндии, Украины и Латвии.

Департамент отмечает, что эти цифры могут быть неточными. Более точное количество станет известно после следующей переписи населения.



Graafika: Ivar Kuldver



В последние годы иммиграция усилилась, что было вызвано нехваткой рабочей силы и соответствующими поправками к законам. Пока остается неясным, сколько людей, приехавших в Эстонию в последнее время, останется здесь навсегда. В департаменте отмечают, что те, кто приезжает на работу, остается далеко не всегда.



Graafika: Ivar Kuldver



Люди с экзотической внешностью, которых можно встретить на улицах Таллинна, как правило, находятся здесь на основании срочного вида на жительство. Среди них граждане Индии, Нигерии, Турции, Китая, Бразилии, Пакистана, Ирана, Бангладеша. Обладателей постоянного вида на жительства или гражданства ЭР среди граждан этих стран очень мало. Массовая иммиграция началась лишь несколько лет назад и многие приезжие еще не прожили здесь столько времени, чтобы можно было ходатайствовать о постоянном виде на жительство или гражданстве. Таким образом остается неясным, ждать нам формирования, например, индийских или нигерийских общин или нет.