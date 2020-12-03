ГРАФИКИ | Поддержка Центристской партии среди русскоязычного населения падает все ниже

Как показывают данные опросов Norstat, за два года поддержка Центристской партии упала почти на 30% — с 79% в январе 2019 года до 50% в ноябре 2020. Изначальное снижение поддержки можно объяснить решением центристов сформировать коалицию с EKRE, а спад в последние месяцы — неспособность принять четкую позицию по вопросу проведения референдума о браке.

Среди русскоязычных избирателей (и других неэстонцев) в последнее время выросла поддержка двух партий: "Ээсти 200" и EKRE. Если среди эстонцев поддержка "Ээсти 200" составляет 12%, то среди неэстонцев она выросла до 16,6%.

Резко выросла и поддержка EKRE: если еще пару недель назад консерваторов поддерживали 3,3% неэстонцев, то теперь их доля выросла более чем вдвое — до 7,6%. Поддержка EKRE среди неэстонцев за последние годы постепенно повышалась.

Социал-демократическая партия и Партия реформ снискали среди русскоязычных избирателей по 10% поддержки.

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