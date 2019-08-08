08.08.2019, 16:00

ГРАФИКИ | Подарок правительству на 100 дней: рейтинг Партии реформ зашкалил за 40 процентов

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rus.delfi.ee
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ГРАФИКИ | Подарок правительству на 100 дней: рейтинг Партии реформ зашкалил за 40 процентов
Kollaž

На минувшей неделе в политической жизни страны было много шума вокруг высказываний политиков Эстонской консервативной народной партии (EKRE). В итоге это выразилось в росте рейтинга главной оппозиционной партии и снижению показателя самой EKRE.

Социологическая фирма Norstat обнародовала сегодня помимо усредненного рейтинга за 4 недели также данные за прошлую неделю.

Опросы прошлой недели показывают, что поддержка Партии Реформ пробила потолок в 40 процентов, а в разрезе одной недели процент сторонников EKRE снизился ниже 13 (верхний график).

На нижнем графике приведены рейтинги, основывающиеся на усредненных данных последних четырех недель.

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