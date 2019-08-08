ГРАФИКИ | Подарок правительству на 100 дней: рейтинг Партии реформ зашкалил за 40 процентов

Социологическая фирма Norstat обнародовала сегодня помимо усредненного рейтинга за 4 недели также данные за прошлую неделю.

Опросы прошлой недели показывают, что поддержка Партии Реформ пробила потолок в 40 процентов, а в разрезе одной недели процент сторонников EKRE снизился ниже 13 (верхний график).

На нижнем графике приведены рейтинги, основывающиеся на усредненных данных последних четырех недель.