ГРАФИКИ | На прошлой неделе резко выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков

Цифры начали расти после школьных каникул. На прошлой неделе число выявленных больных коронавирусом в возрастной группе 7–19 лет достигло 600. Больше всего было выявлено в Харьюмаа (268), Ида-Вирумаа (69) и Тартумаа (61).

Большинство из них заразились в кругу семьи (41,6%), но почти треть не знает, где могла заразиться (27,1%). Около четверти подцепили вирус в образовательном или детском учреждении (23,7%). Есть единичные случаи заражения подростков в армии, за границей и на работе.

В больнице на лечении находится один ребенок. В 7,3% случаев у инфицированных нет симптомов болезни.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!