ГРАФИКИ | На прошлой неделе резко выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков

За последние недели значительно выросло число больных коронавирусом детей и подростков. Тенденция роста заболеваемости в этой возрастной группе началась еще в первой половине ноября и резко увеличилась на прошлой неделе.
Цифры начали расти после школьных каникул. На прошлой неделе число выявленных больных коронавирусом в возрастной группе 7–19 лет достигло 600. Больше всего было выявлено в Харьюмаа (268), Ида-Вирумаа (69) и Тартумаа (61).
Большинство из них заразились в кругу семьи (41,6%), но почти треть не знает, где могла заразиться (27,1%). Около четверти подцепили вирус в образовательном или детском учреждении (23,7%). Есть единичные случаи заражения подростков в армии, за границей и на работе.
В больнице на лечении находится один ребенок. В 7,3% случаев у инфицированных нет симптомов болезни.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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