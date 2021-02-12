12.02.2021, 21:09

ГРАФИКИ | На прошлой неделе резко выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков

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ГРАФИКИ | На прошлой неделе резко выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков
Unsplash

За последние недели значительно выросло число больных коронавирусом детей и подростков. Тенденция роста заболеваемости в этой возрастной группе началась еще в первой половине ноября и резко увеличилась на прошлой неделе.

Цифры начали расти после школьных каникул. На прошлой неделе число выявленных больных коронавирусом в возрастной группе 7–19 лет достигло 600. Больше всего было выявлено в Харьюмаа (268), Ида-Вирумаа (69) и Тартумаа (61).

Большинство из них заразились в кругу семьи (41,6%), но почти треть не знает, где могла заразиться (27,1%). Около четверти подцепили вирус в образовательном или детском учреждении (23,7%). Есть единичные случаи заражения подростков в армии, за границей и на работе.

В больнице на лечении находится один ребенок. В 7,3% случаев у инфицированных нет симптомов болезни.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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