ГРАФИКИ | Кто потратил больше всего личных денег на предвыборную кампанию и кто из этих людей прошел в Рийгикогу

Больше всего — 41 315 евро — потратила Анастасия Коваленко, набравшая всего 357 голосов. Каждый голос таким образом обошелся ей в 115,73 евро.
Центристы Марек Юргенсон и Лаури Лаатс потратили 24 248 и 20 558 евро соответственно, но при этом в Рийгикогу прошли (1813 и 3251 голос). Юргенсон отметил, что 10 000 евро его поддержал один из пайщиков Bigbank Парвел Пруунсильд.
Что касается Лууде, то он потратил 18 771 евро личных денег и получил всего 353 голоса. Хейнметс-Айгро потратила 18 614 евро и получила 222 голоса. В парламент они не прошли.
Если посмотреть на пятерку потративших больше всего денег кандидатов в каждой партии, представившей к настоящему моменту отчеты, то в списке можно найти как минимум одного кандидата, который в парламент не прошел. При этом у соцдемов и EKRE это именно тот человек, который потратил на кампанию больше всего личных денег.