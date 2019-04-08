ГРАФИКИ | Кто потратил больше всего личных денег на предвыборную кампанию и кто из этих людей прошел в Рийгикогу

Больше всего — 41 315 евро — потратила Анастасия Коваленко, набравшая всего 357 голосов. Каждый голос таким образом обошелся ей в 115,73 евро.



Центристы Марек Юргенсон и Лаури Лаатс потратили 24 248 и 20 558 евро соответственно, но при этом в Рийгикогу прошли (1813 и 3251 голос). Юргенсон отметил, что 10 000 евро его поддержал один из пайщиков Bigbank Парвел Пруунсильд.