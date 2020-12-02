ГРАФИКИ | Доктор: необязательно полностью запирать себя в четырех стенах

Сегодня я хотела бы рассказать, как ”заглядывают” в будущее, а если точнее, как делаются оценки рисков и соответствующие прогнозы, чтобы оценить реальное влияние COVID-19 на нашу ближайшую жизнь. Я постараюсь сделать это максимально легко и доступно. А если вам не хочется читать всю статью, то для вас я написала вывод сразу в первом абзаце:

Даже простые модели говорят нам о том, что многого не нужно, чтобы затормозить эпидемию, — на сегодняшний день (в момент написания статьи — 1 декабря) в Эстонии необязательно полностью запирать себя в четырех стенах, достаточно уменьшить число контактов хотя бы на 20%, держать дистанцию и носить маску в закрытых помещениях. Если говорить о сокращении контактов, то самое действенное — уменьшить контакты с людьми, которые не входят в число наших ежедневных/обязательных контактов. Тем самым мы повышаем безопасность нашей семьи и наших коллег. А как следствие, наше государство может дольше функционировать без нового локдауна, а значит, и падения уровня жизни населения. Однако, если и дальше будет такой тренд, как сейчас, то перспектива локдауна станет все более реальной, увы.

Есть одно очень важное условие всех предлагаемых мер: мы должны действовать сообща. Нашим путеводителем через эту эпидемию должна стать солидарность. Самое важное сейчас — не дать взлететь экспоненте, которая упорно пытается это сделать.

Коэффициент репродукции R - путеводитель и помощник

Из этой картинки видно, что на коэффициент репродукции воздействуют как факторы, на которые мы никак не можем влиять (например количество дней, когда человек заразен), так и факторы, на которые мы можем влиять (например число контактов, ношение масок и соблюдение дистанции). К чему, собственно, и идет призыв с самой весны.

Начать придется с теории: с коэффициента репродукции R (первая картинка), который вы наверняка встречали много раз за последний год. Если говорить очень упрощенно: этот коэффициент описывает, скольких людей заразит один заболевший. Самое важное, что я хочу до вас донести, – это то, как нужно смотреть на этот коэффициент. Для начала возьмем теоретические данные: