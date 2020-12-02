02.12.2020, 18:53

ГРАФИКИ | Доктор: необязательно полностью запирать себя в четырех стенах

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Natalia Pervjakova
Natalia PervjakovaFoto: Ilmar Saabas

Доктор наук, генетик Наталия Первякова в своем блоге написала статью о том, какими способами можно победить эпидемию коронавируса. Мы публикуем эту статью с разрешения автора.

Сегодня я хотела бы рассказать, как ”заглядывают” в будущее, а если точнее, как делаются оценки рисков и соответствующие прогнозы, чтобы оценить реальное влияние COVID-19 на нашу ближайшую жизнь. Я постараюсь сделать это максимально легко и доступно. А если вам не хочется читать всю статью, то для вас я написала вывод сразу в первом абзаце:

Даже простые модели говорят нам о том, что многого не нужно, чтобы затормозить эпидемию, — на сегодняшний день (в момент написания статьи — 1 декабря) в Эстонии необязательно полностью запирать себя в четырех стенах, достаточно уменьшить число контактов хотя бы на 20%, держать дистанцию и носить маску в закрытых помещениях. Если говорить о сокращении контактов, то самое действенное — уменьшить контакты с людьми, которые не входят в число наших ежедневных/обязательных контактов. Тем самым мы повышаем безопасность нашей семьи и наших коллег. А как следствие, наше государство может дольше функционировать без нового локдауна, а значит, и падения уровня жизни населения. Однако, если и дальше будет такой тренд, как сейчас, то перспектива локдауна станет все более реальной, увы.

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Есть одно очень важное условие всех предлагаемых мер: мы должны действовать сообща. Нашим путеводителем через эту эпидемию должна стать солидарность. Самое важное сейчас — не дать взлететь экспоненте, которая упорно пытается это сделать.

Коэффициент репродукции R - путеводитель и помощник

Из этой картинки видно, что на коэффициент репродукции воздействуют как факторы, на которые мы никак не можем влиять (например количество дней, когда человек заразен), так и факторы, на которые мы можем влиять (например число контактов, ношение масок и соблюдение дистанции). К чему, собственно, и идет призыв с самой весны.

Начать придется с теории: с коэффициента репродукции R (первая картинка), который вы наверняка встречали много раз за последний год. Если говорить очень упрощенно: этот коэффициент описывает, скольких людей заразит один заболевший. Самое важное, что я хочу до вас донести, – это то, как нужно смотреть на этот коэффициент. Для начала возьмем теоретические данные:

Количество заболевших

Я хочу, чтобы на этом графике вы обратили внимание на разницу между показателями 1 и 1.1. Если R становится больше единицы, то это означает, что количество зараженных людей будет расти по экспоненте или, другими словами, как ядерная цепная реакция. Если же значение коэффициента R будет ниже единицы, то для нас это означает, что болезнь замедляет свое распространение, а то и вовсе может остановиться.

И вот теперь я хочу вам показать реальные данные по Эстонии:

Синим - количество зараженных

Цветным закрашены случаи заражения по уездам за последние 60 дней. Самое важное, на что здесь следует взглянуть: как будет расти заболеваемость при R = 1.1, R = 1.2 и R = 1.3. Разница может достигать 400 новых случаев в день, то есть к середине декабря возможен сценарий, при котором будут заболевать более 1000 людей в день. Вот поэтому так важно сдерживать коэффициент репродукции R.

Повторю кратко вывод, который уже привела в начале статьи: важно комплексное применение мер: нужно и мыть руки, и держать дистанцию, и носить маски, и уменьшить число контактов. Тогда результаты появятся в скором времени. Помните, что все результаты проявляются с задержкой во времени, иными словами, если мы действуем сегодня, то результат будет ощутим через 1-2 недели, поэтому в вопросах эпидемии нужно действовать превентивно.

Дальше поговорим о прогнозах и реальных данных

Прогнозы помогают не только в вопросах возможного числа заболевших, но и в том, какова будет необходимость в больничных местах и палатах интенсивной терапии для лечения людей со средней и тяжелой формой заболевания. Модели прогнозирования всегда строятся как на имеющихся данных, так и на предположениях. Чем больше нам (человечеству) известно о вирусе, тем более точные данные могут быть взяты в расчет и тем более точной будет модель. Например, сейчас уже можно построить модели, которые опишут частоту тяжелых случаев заражения, сколько времени проходит от момента заражения до момента попадания в больницу, сколько времени один пациент проводит в больнице, вероятность необходимости использования палаты интенсивной терапии, сколько один пациент проводит в палате интенсивной терапии, какова смертность и время до смерти. Для любознательных и усидчивых привожу ссылки на самые популярные методы, которыми пользуются ученые для составления прогнозов: SIR/SEIR и Monte-Carlo. Здесь же покажу результаты этих моделей (автор доктор Марио Кадастик).

Давайте рассмотрим визуализацию модели, которая описывает необходимость больничных мер. На графике представлены различные варианты в зависимости от того, как будут действовать меры, принятые 24.11.2020, на момент принятия мер R = 1.2.

Обратите внимание на коэффициент R и на то, как меняется прогноз в зависимости от величины этого коэффициента. Мы делаем предположение, что меры начинают работать сразу, и в таком случае мы будем продолжать видеть рост числа пациентов в больницах в течение 1-2 недель. Эта модель подтвердилась на практике весной: максимальное число заболевших было зарегистрировано 1 апреля, примерно через две недели после ввода чрезвычайного положения (eriolukord), после этого заболеваемость пошла на спад. Но при этом мы видели увеличение числа госпитализированных пациентов с 91 до 151 человека. Этот показатель начал падать только начиная с 12 апреля. Исходя из весенних данных, а также осеннего прогноза, получается, что если сейчас госпитализированы чуть более 200 человек, то можно быть уверенным, что их число увеличится до 300-400 человек, даже при условии, что меры реально начнут действовать сразу и мы даже увидим небольшое снижение заболеваемости.

Количество людей с ковидом в больницах

А вот еще два прогноза: а) необходимость в лечении в палатах интенсивной терапии и б) возможная смертность. Если сопоставить эти прогнозы с количеством мест в больницах, создается не очень оптимистичный прогноз: к середине декабря (или даже раньше в отдельных регионах) может возникнуть острая нехватка мест в больницах.

необходимость в лечении в палатах интенсивной терапии
Возможная смертность

И на десерт поговорим об эффективности мер, которые применяются для сдерживания эпидемии. В середине ноября в журнале Nature был опубликован большой разбор различных ограничений, которые применяются в разных странах. Исходя из этих данных видно, что самым эффективным ограничением является отмена встреч маленькими группами. Такой запрет помогает снизить R в среднем на 0.2-0.4. Нашей стране такого уменьшения R было бы уже достаточно. Перечисленные ограничения расставлены в порядке важности, первые восемь отмечены как самые действенные. Восьмым пунктом обозначена мера: обучение и активное общение с обществом. Так что можно сказать, что и эта статья внесла небольшой вклад в победу над эпидемией.

Эффективность мер

Я очень хочу, чтобы и наши самые худшие прогнозы не оправдались. Напоследок добавлю, что никто не может вам дать гарантию 100%, что именно такой прогноз реализуется полностью. Тем не менее иметь разные прогнозы всегда лучше, чем ничего – это практически единственный шанс заглянуть в будущее и лучше понять, к чему мы движемся и как избежать страшных ошибок ценой в человеческие жизни.

Доктор Первякова, профессор Фишер и доктор Попов.

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