ГРАФИКИ | Данные мобильной связи показывают: люди в апреле стали больше передвигаться

Медицинский руководитель чрезвычайного положения Аркадий Попов сказал в среду на пресс-конференции, что на улицах Таллинна стало больше людей. Анализ данных марта и первых дней апреля подтверждают слова Попова.

Департамент статистики в сотрудничестве с операторами мобильной связи продолжает ежедневно наблюдать за перемещением людей, результаты можно видеть на карте.

Самые последние данные - за 20-е апреля. В последний понедельник марта в Таллинне доля не передвигающихся или малоактивных людей была 48%, что на 23% выше, чем до введения режима ЧП (для Таллинна это означает свыше 90 000 жителей). В апреле жители стали перемещаться более активно.

В понедельник, 20 апреля, доля неподвижных или малоподвижных мобильных устройств сократилось в Таллинне по сравнению с концом марта на 7 процентов, а это означает: более активно передвигаться стали 30 000 таллиннцев. Это самый низкий показатель за все время режима ЧП.

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Оживление активности можно наблюдать и в других регионах Эстонии. Меньше всего оно в Вырумаа.

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Методы, которые были разработаны операторами мобильной связи в сотрудничестве с Департаментом статистики, по оценке последнего, обеспечивают достоверность и сравнимость анализа передвижения людей.

В режиме анонимности операторы с 20 февраля отслеживают перемещение мобильных номеров от их основного места нахождения. Делается это только и исключительно для оценки восприятия людьми введенных правительством мер. Время сохранения данных ограничено действием чрезвычайного положения.

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