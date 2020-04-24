24.04.2020, 21:31

ГРАФИКИ | Данные мобильной связи показывают: люди в апреле стали больше передвигаться


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ГРАФИКИ | Данные мобильной связи показывают: люди в апреле стали больше передвигаться
Andres Putting

Департамент статистики по заданию правительственной кризисной комиссии изучил, как эстонское общество восприняло введенные меры по противодействию распространения коронавируса. Из полученных данных явствует, что активность людей была самой низкой в последнюю неделю марта.

Медицинский руководитель чрезвычайного положения Аркадий Попов сказал в среду на пресс-конференции, что на улицах Таллинна стало больше людей. Анализ данных марта и первых дней апреля подтверждают слова Попова.

Департамент статистики в сотрудничестве с операторами мобильной связи продолжает ежедневно наблюдать за перемещением людей, результаты можно видеть на карте.

Самые последние данные - за 20-е апреля. В последний понедельник марта в Таллинне доля не передвигающихся или малоактивных людей была 48%, что на 23% выше, чем до введения режима ЧП (для Таллинна это означает свыше 90 000 жителей). В апреле жители стали перемещаться более активно.

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В понедельник, 20 апреля, доля неподвижных или малоподвижных мобильных устройств сократилось в Таллинне по сравнению с концом марта на 7 процентов, а это означает: более активно передвигаться стали 30 000 таллиннцев. Это самый низкий показатель за все время режима ЧП.

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Оживление активности можно наблюдать и в других регионах Эстонии. Меньше всего оно в Вырумаа.

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Методы, которые были разработаны операторами мобильной связи в сотрудничестве с Департаментом статистики, по оценке последнего, обеспечивают достоверность и сравнимость анализа передвижения людей.

В режиме анонимности операторы с 20 февраля отслеживают перемещение мобильных номеров от их основного места нахождения. Делается это только и исключительно для оценки восприятия людьми введенных правительством мер. Время сохранения данных ограничено действием чрезвычайного положения.

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