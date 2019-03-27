ГРАФИКИ | Данные Евростата: Эстония — чемпион ЕС по абортам

На сайте Департамента статистики можно найти цифры по абортам в Эстонии с 1970 года. Данные показывают, что количество абортов очень сильно снизилось. Самым ужасным выдался 1973 год, когда на 100 родов приходилось 195 абортов, далее ситуация стала меняться к лучшему вплоть до распада СССР (в 1989 году на 100 родов приходилось 116 абортов). К 1993 году соотношение вновь выросло и составило 168 абортов на 100 родов. Дальнейший рост благосостояния привел за собой очередной спад, который продолжается до сих пор. Существенный прорыв произошел в 2004 году, когда количество родов впервые превысило количество абортов.

К 2017 году соотношений упало до 42:100, то есть на каждый аборт приходилось более двух родов. При этом в предыдущую статистику входили и самопроизвольные аборты. Если же принимать во внимание только легальные индуцированные аборты (то есть совершенные по медицинским показателям или желанию женщины), то ситуация еще лучше. В 2017 году на каждые 100 родов приходилось 29 таких абортов.

Эта статистика показывает, что с течением времени ситуация в Эстонии стала намного лучше и EKRE, говоря о проблеме, явно перегибает палку. Однако если сравнивать с другими странами, то ситуация вырисовывается не совсем радужная.

В 2016 году в Эстонии было совершено 17,1 абортов на каждую 1000 женщин фертильного возврата. И это с большим отрывом первое место (в расположившейся на втором месте Болгарии соотношение составляет 13,6/100).