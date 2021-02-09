ГРАФИКИ | Алководители, аварии с летальным исходом и прочее. Как коронавирус повлиял на ситуацию на дорогах
В прошлом году в Эстонии выросло количество пьяных водителей. Большое влияние на ситуацию на дорогах оказала пандемия.
В прошлом году в Эстонии выросло количество пьяных водителей. Большое влияние на ситуацию на дорогах оказала пандемия.
Как сообщил руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ, с марта по май, в период ограничений, увеличилось количество случаев пьяного вождения. Несмотря на то, что проверки также проводились реже, количество водителей в уголовно наказуемой стадии опьянения было больше, чем годом ранее. Например, в апреле было задержано 249 водителей в уголовно наказуемой стадии опьянения, что на 59 больше, чем за год до этого. При этом количество проверок снизилось на 47 000. Водители в уголовно наказуемой стадии опьянения в апреле составили 0,9% от общего числа (против 0,3% ранее).
Удельная доля водителей, превысивших допустимое содержание алкоголя, во время первой волны не изменилась. Как в 2020, так и 2019 этот показатель составил 0,2% от общего числа проверенных. Однако и количество проверок в 2020 году было меньше.
При участии пьяных водителей в прошлом году на дорогах погибло 12 человек.
Оказали влияние ограничения и на количество аварий. Весной, в июле и в конце года число ДТП было меньше среднего показателя за последние три года. По причине различных ограничений снизилась интенсивность движения, что повлияло на количество дорожных происшествий, в то же время, было задержано больше водителей с предусматривающим уголовную ответственность уровнем опьянения и участились несчастные случаи с велосипедистами.
В 2020 году происходило, в среднем, 3,7 дорожного происшествия в день.
Промежуточная цель Программы безопасности дорожного движения и в прошлом году все же осталась невыполненной. ”В 2020 году мы хотели добиться положения, когда среднее число погибших за три года (2018-2020) не превышало бы 50 человек, а получивших тяжелые травмы было бы менее 370 человек”, — сказал начальник стратегического отдела Департамента транспорта Эрик Эрнитс.
По сравнению с 2019 годом, на рост числа погибших значительно повлияло три дорожных происшествия, где в двух из них погибло по два человека и в одном дорожном происшествии погибло три человека.
”По прежнему опыту можно сказать, что обычно такие дорожные происшествия не происходят случайно. За ними стоит систематическое небрежное отношение участников движения к правилам дорожного движения, а также нарушения, которые не могут быть случайными и даже не придут в голову большинству участников движения”, — отметил Эрнитс.
”В качестве позитивного момента можно отметить, что в прошлом году снова было больше дней, когда не произошло ни одного дорожного происшествия — 23 дня. В 2019 году таких дней было 17”, — добавил он.
Всего в прошлом году произошло 1365 аварий с людскими жертвами. В этих авариях пострадало 1547 и погибло 60 человек. По сравнению с 2019 годом количество аварий снизилось на 49, а количество потерпевших на 166, однако количество погибших выросло на 10.
2020 год выделяется несчастными случаями с одним транспортным средством, прежде всего, резким ростом количества дорожных происшествий с велосипедистами и мотоциклистами. Произошло 528 несчастных случаев с одним транспортным средством, что на 157 случаев, т.е. на 43%, больше, чем в 2019 г. в то же время, значительно уменьшилось количество столкновений транспортных средств и других дорожных происшествий.
Основными рисками в части дорожных происшествий со смертельным исходов по-прежнему остаются превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и неиспользование снаряжения для обеспечения безопасности.
В 2020 году было отправлено 202 208 штрафных извещений в части нарушений, выявленных камерами измерения скорости, включая и мобильные камеры, из них 123 169 нарушений зарегистрировали мобильные камеры измерения скорости. По сравнению с прежним периодом это значительный рост, обусловленный, в основном, многократным увеличением времени работы мобильных камер измерения скорости.
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