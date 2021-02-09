ГРАФИКИ | 2020 год на дорогах: влияние COVID-19, пьяные водители и ДТП с велосипедистами

2020 год в дорожном движении характеризовался влиянием COVID-19, увеличением числа водителей в тяжелом алкогольном или наркотическом опьянении и увеличением числа ДТП с велосипедистами.
В 2020 году произошло 1365 ДТП с пострадавшими, в них пострадало 1574 человека и погибло 60 человек.
По сравнению с 2019 годом, количество ДТП сократилось на 49, а число пострадавших на 166 человек. В 2020 году происходило в среднем 3,7 ДТП в день.
Промежуточная цель Программы безопасности дорожного движения и в прошлом году все же осталась невыполненной. ”В 2020 году мы хотели добиться положения, когда среднее число погибших за три года (2018-2020) не превышало бы 50 человек, а получивших тяжелые травмы было бы менее 370 человек”,— сказал начальник стратегического отдела Департамента транспорта Эрик Эрнитс.
По сравнению с 2019 годом, на рост числа погибших значительно повлияло три ДТП, где в двух из них погибло по два человека и в одном ДТП погибло три человека.
”По прежнему опыту можно сказать, что обычно такие дорожные происшествия не происходят случайно. За ними стоит систематическое небрежное отношение участников движения к правилам дорожного движения, а также нарушения, которые не могут быть случайными и даже не придут в голову большинству участников движения”, — отметил Эрнитс.
”В качестве позитивного момента можно отметить, что в прошлом году снова было больше дней, когда не произошло ни одного дорожного происшествия — 23 дня. В 2019 году таких дней было 17”, — добавил он.
Свое влияние оказал на движение и вирус COVID-19. По причине различных ограничений снизилась интенсивность движения, что повлияло на количество дорожных происшествий, в то же время, было задержано больше водителей с предусматривающим уголовную ответственность уровнем опьянения и участились несчастные случаи с велосипедистами.
В 2020 году значительно выросло число ДТП с участием одного транспортного средства, в основном, такие ДТП происходили с велосипедами и мотоциклистами. Произошло 528 ДТП с участием одного транспортного средства, что на 157 или 43% больше, чем в 2019 году. В то же время заметно уменьшилось число столкновений между транспортными средствами и других ДТП.
Основными причинами ДТП со смертельным исходом по-прежнему остаются превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и неиспользование средств безопасности.
”В прошлом году мы задержали 6669 водителей в состоянии опьянения, что немного меньше, чем в 2019 году. Но среди них на 4% возросло число водителей в опьянении, наказуемом в уголовном порядке. Таких водителей в прошлом году было задержано 2752”, — отметил руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамент полиции и погранохраны Ханнес Кулламяэ.
Он пояснил, что на выявление употреблявших алкоголь водителей значительно повлияла весенняя ситуация, когда временно по причине опасности заражения были временно приостановлены рейды ”Дуют все”. Всего в ходе надзора за дорожным движением было провеpено на трезвость около 750 000 водителей.
”Большую помощь полиции в выявлении пьяных водителей оказывают другие участники дорожного движения, — добавил Кулламяэ. — В прошлом году в Центр тревоги поступило рекордное количество сообщений о возможно нетрезвых водителях — более 11 000”.
В 2020 году было отправлено 202 208 штрафных извещений о нарушениях, выявленных камерами измерения скорости, включая и мобильные камеры, из них 123 169 нарушений зарегистрировали мобильные камеры измерения скорости. По сравнению с предыдущим периодом это значительный рост, обусловленный, в основном, увеличением времени работы мобильных камер измерения скорости в несколько раз.
”Во время чрезвычайного положения мы начали использовать мобильные камеры все чаще, потому что они дали возможность осуществлять бесконтактный надзор за дорожным движением”, —пояснил Кулламяэ.
В Департаментe полиции и погранохраны сейчас имеется восемь мобильных камер измерения скорости.
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