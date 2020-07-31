ГРАФИКА | Вспышка коронавируса в Тарту: сколько человек за неделю были инфицированы?

Сегодня появилась информация о новых случаях заболевания, которые связаны с тем же источником. На данный момент вместе с больными из Харьюмаа в ходе этой вспышки было инфицировано 15 человек, и это число может возрасти.

Что касается новых заразившихся в Ида-Вирумаа, то в одном случае речь идет о завозе вируса из Белоруссии.

По состоянию на утро 31 июля, на стационарном лечении в связи с коронавирусом находятся 4 человека, искусственная вентиляция легких ни у одного пациента не применяется. Цифра скончавшихся от болезни не меняется уже долгое время, их 69.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!