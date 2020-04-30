30.04.2020, 20:52

ГРАФИК ЗАРПЛАТ | Среди самых высокооплачиваемых муниципальных чиновников преобладают таллиннцы

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ГРАФИК ЗАРПЛАТ | Среди самых высокооплачиваемых муниципальных чиновников преобладают таллиннцы
Raigo Pajula

В минувшем году среди муниципальных чиновников с доходом не ниже 50 000 евро в месяц преобладали представители Таллин

Министерство финансов составило обзор зарплат чиновников, куда вошли данные по 16 428 лицам.

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