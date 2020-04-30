30.04.2020, 20:52
ГРАФИК ЗАРПЛАТ | Среди самых высокооплачиваемых муниципальных чиновников преобладают таллиннцы(2)
В минувшем году среди муниципальных чиновников с доходом не ниже 50 000 евро в месяц преобладали представители Таллин
В минувшем году среди муниципальных чиновников с доходом не ниже 50 000 евро в месяц преобладали представители Таллин
Министерство финансов составило обзор зарплат чиновников, куда вошли данные по 16 428 лицам.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
Рошаль о коронавирусе и страхах: россияне должны знать правду
Спиртовые составы: найдены "убийцы" коронавируса?
Учёные нашли в лёгких умерших от COVID следы того, что убивает