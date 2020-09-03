03.09.2020, 11:04

ГРАФИК | Заболеваемость растет. За сутки в Эстонии выявлено 26 случаев заражения коронавирусом

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2276 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 26 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста прибавилось в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 18 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось два, и в Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Вырумаа — по одному новому положительному анализу на коронавирус. В трех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 16,1.

Под наблюдением двух региональных отделений Департамента здоровья находится 8 активных очагов коронавируса и почти 1300 человек.

В Харьюмаа 6 новых случая заражения связаны с близкими контактами с инфицированными, источник заражения в других случаях выясняется. Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом около 500 человек, из которых 102 больны, а также три очага: Ülemiste City (8 инфицированных), "Нымме Калью" (8 инфицированных) и праздник в сауне (6 инфицированных).

Под наблюдением восточного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом более 770 человек, из которых 105 больны. Под наблюдением пять очагов заражения: очаг шахты "Эстония" (56 инфицированных — 31 работник и 25 близких контактов), очаг бара Jõhvi Kelder (15 инфицированных), очаг шахты "Оямаа" (8 инфицированных), заражение из Великобритании (13 инфицированных) и очаг Вируской тюрьмы (5 инфицированных — 3 работника и 2 члена семьи).

По состоянию на утро 2 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 10 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента.

На сегодня в больницах завершено 413 случаев заболевания COVID-19 с 400 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

На сегодня выздоровели 2150 человек. Из них случай заболевания 1 625 человек (75,6%) завершен, у 521 человек (24,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 154 000 первичных тестов, из них 2441, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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